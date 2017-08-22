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11:22 22.08.2017

Генсек НАТО поддержал инициативу Трампа по Афганистану

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявленную президентом США Дональдом Трампом новую стратегию по Южной Азии.

"Я приветствую новый, обоснованный подход президента Трампа к Афганистану и региону. НАТО по-прежнему полностью привержена обязательствам в Афганистане, и я с нетерпением жду возможности обсудить дальнейшие шаги с министром обороны (США Джеймсом - ИФ) Мэттисом и нашими союзниками и международными партнерами", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном во вторник штаб-квартирой организации в Брюсселе.

Й.Столтенберг напомнил, что страны-союзницы и партнеры НАТО уже взяли на себя обязательство расширить присутствие в Афганистане, где в настоящее время насчитывается более 12 тыс. военнослужащих. В последние недели, отметил генсек, более 15 стран пообещали внести дополнительный вклад в миссию альянса "Решительная поддержка".

"Мы уделяем особое внимание дальнейшему развитию афганских спецслужб, ВВС и совершенствованию командования и управления", - сообщил генеральный секретарь.

Он также указал на то, что присутствие НАТО в Афганистане является прямым следствием терактов 11 сентября 2001 года в США, когда Североатлантический альянс впервые активировал статью 5 своего договора о коллективной обороне.

По словам генсека, при поддержке НАТО в Афганистане созданы профессиональные силы безопасности, насчитывающие около 350 тыс. солдат и полицейских.

"В 2014 году мы успешно передали им полную ответственность за безопасность. Сегодня мы продолжаем обучать, советовать и помогать им и оказывать финансовую поддержку. Наша цель заключается в том, чтобы Афганистан никогда больше не становился безопасным убежищем для террористов, которые нападают на наши собственные страны", - заявил Й.Столтенберг.

Он призвал "всех афганцев работать в направлении политического урегулирования на основе переговоров и обеспечения устойчивого мира".

"В то же время мы настоятельно призываем все страны региона сделать все возможное, чтобы закрыть прибежища экстремистских групп, поддержать мир и примирение и способствовать созданию стабильного и безопасного Афганистана", - подчеркнул генсек НАТО.

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