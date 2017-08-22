Генсек НАТО поддержал инициативу Трампа по Афганистану

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявленную президентом США Дональдом Трампом новую стратегию по Южной Азии.

"Я приветствую новый, обоснованный подход президента Трампа к Афганистану и региону. НАТО по-прежнему полностью привержена обязательствам в Афганистане, и я с нетерпением жду возможности обсудить дальнейшие шаги с министром обороны (США Джеймсом - ИФ) Мэттисом и нашими союзниками и международными партнерами", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном во вторник штаб-квартирой организации в Брюсселе.

Й.Столтенберг напомнил, что страны-союзницы и партнеры НАТО уже взяли на себя обязательство расширить присутствие в Афганистане, где в настоящее время насчитывается более 12 тыс. военнослужащих. В последние недели, отметил генсек, более 15 стран пообещали внести дополнительный вклад в миссию альянса "Решительная поддержка".

"Мы уделяем особое внимание дальнейшему развитию афганских спецслужб, ВВС и совершенствованию командования и управления", - сообщил генеральный секретарь.

Он также указал на то, что присутствие НАТО в Афганистане является прямым следствием терактов 11 сентября 2001 года в США, когда Североатлантический альянс впервые активировал статью 5 своего договора о коллективной обороне.

По словам генсека, при поддержке НАТО в Афганистане созданы профессиональные силы безопасности, насчитывающие около 350 тыс. солдат и полицейских.

"В 2014 году мы успешно передали им полную ответственность за безопасность. Сегодня мы продолжаем обучать, советовать и помогать им и оказывать финансовую поддержку. Наша цель заключается в том, чтобы Афганистан никогда больше не становился безопасным убежищем для террористов, которые нападают на наши собственные страны", - заявил Й.Столтенберг.

Он призвал "всех афганцев работать в направлении политического урегулирования на основе переговоров и обеспечения устойчивого мира".

"В то же время мы настоятельно призываем все страны региона сделать все возможное, чтобы закрыть прибежища экстремистских групп, поддержать мир и примирение и способствовать созданию стабильного и безопасного Афганистана", - подчеркнул генсек НАТО.