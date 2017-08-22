В МВД обещают обеспечить безопасность в Украине 23-24 августа

Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция располагают достаточными силами и средствами для обеспечения безопасного празднования 23-24 августа, в День государственного флага и в День Независимости в Украине, заверяет руководство МВД.

Отвечая на вопросы агентства "Интерфакс-Украина" относительно обеспечения безопасности и возможной информации о готовящихся провокациях, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что МВД будет проводить во вторник совещание по организации публичной безопасности при проведении мероприятий.

"В Министерстве внутренних дел будут задействованы (к обеспечению правопорядка) все подразделения, Национальная полиция и Национальная гвардия, пограничники и служба по чрезвычайным ситуациям – около 7 тыс. человек", - подчеркнул С.Яровой.

Он также отметил, что МВД анализирует всю поступающую оперативную информацию и "все вызовы, которые будут возникать, все внештатные ситуации - на них будет реагировать личный состав МВД с главной целью обеспечения публичной безопасности".

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заверил: "Полиция Украины обеспечит публичную безопасность во время праздников 23-го и 24-го числа. Я гарантирую, что никто из граждан не будет объектом нападений или каких-то террористических атак. Для этого у нас достаточно сил, средств и умений".