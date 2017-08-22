События

11:19 22.08.2017

СБУ пресекла масштабное производство и реализацию поддельных акцизных марок

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли масштабное производство и реализацию поддельных акцизных марок в Харьковской и Днепропетровской областях.

"Правоохранители задокументировали, что группа дельцов подпольно изготавливала акцизные марки и сбывала представителям теневого алкогольного рынка", - сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники УСБУ в Харьковской области задержали членов группы в Днепре при попытке реализации более 500 тыс. поддельных акцизных марок.

В ходе обысков на складах и по месту жительства фигурантов сотрудники спецслужбы изъяли почти 2тыс. литров контрафактного алкоголя, поддельные этикетки и оборудование для их производства.

По результатам операции, правоохранители предотвратить нанесение ущерба государству на сумму более 5млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 УК Украины.

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