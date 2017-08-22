События

11:01 22.08.2017

Двое людей подорвались на мине в "серой зоне" в Донецкой области

Двое гражданских лиц получили ранения при взрыве мины в лесополосе около поселка Березовое Марьинского района, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В 9:40 в "серой зоне" вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины" и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног. Украинские пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали скорую", - сообщил П.Жебривский на своей странице в Facebook во вторник.

По его информации, пострадавших доставили в центральную больницу г.Волноваха, состояние здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести.

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Интерфакс-Украина
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