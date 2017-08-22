Учениями "Запад-2017" Кремль проверяет готовность РФ к большой войне, что требует серьезнейшей реакции Запада и Украины – Турчинов

Масштаб начавшихся стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) ВС Российской Федерации "Запад-2017" и характер задействованных в них сил и средств указывает на то, что руководство России усиливает конфронтацию на Европейском континенте, что требует очень серьезной реакции со стороны как Запада, так и Украины, заявляет секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов.

В обнародованном пресс-службой СНБО Украины во вторник утром сообщении А.Турчинов отмечает беспрецедентность по масштабам реально задействованных СКШУ "Запад-2017" сил и средств.

"Согласно официальным заявлениям МО РФ в учениях "Запад – 2017" примут участие около 13тыс. военнослужащих, в т.ч. от ВС РФ около 3 тысяч человек, около 280 единиц вооружения и военной техники, и 25 единиц авиационной техники. В то же время реальная численность участников всех мероприятий в рамках "Запад-2017" оценивается в 230-240 тыс. человек, более 10 тыс. единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса", - говорится в обнародованной информации.

Таким образом, считает А.Турчинов, на фоне сложной экономической ситуации, которая заставила Кремль даже прибегнуть к сокращению военных статей государственного бюджета РФ, проведение таких масштабных учений не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки.

Напротив, убежден секретарь СНБО Украины, речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства к жесткой реакции на любые попытки НАТО/США реагировать силовым способом на очередные военные авантюры Кремля на постсоветском пространстве. Слабая привлекательность общественно-политической и социально-экономической модели современной России, прогрессирующая ограниченность ее экономического потенциала заставляют Кремль прибегать к "последнему доводу королей" - военной силы. Итак, уже в очерченной временной перспективе не исключены новые попытки российского военного вмешательства в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

"В общем, все это в совокупности свидетельствует о том, что к большой войне готовятся не ВС РФ, а все Российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов. Таким образом, во время СКШУ "Запад-2017" Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом", - подчеркивает А.Турчинов.

Он подытожил, что учения "Запад-2017" являются очередным российским шагом по усилению конфронтации на Европейском континенте и "требуют очень серьезной реакции со стороны как Запада, так и Украины".

При этом А.Турчинов заверил, что "руководство государства, Вооруженные силы Украины, другие органы сектора безопасности и обороны принимают необходимые меры для защиты нашего государства".