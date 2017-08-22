Пожар, охвативший хвойный лес в Луганской области на линии разграничения, локализован

Во вторник утром продолжается тушение отдельных очагов возгорания хвойной подстилки и поваленных деревьев в Малиновском лесничестве Станично-Луганского района Луганской области, около линии разграничения, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, тушение пожара усложняют порывы ветра и заминированная территория.

По информации ведомства, пожар тушили 240 человек, а также 36 единиц пожарной и специальной техники.

Как сообщил в эфире "112 канала" утром во вторник начальник УГСЧС в Луганской области Александр Чалый, пожар в лесничестве уже локализован. Огонь охватил около 150 га леса, из них на площади 120 га был верховой пожар. По его словам, по оперативной информации, огнем уничтожено 28 дачных домиков возле села Малиновое. Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось, 21 августа в 13.31 поступила информация о возгорании леса в Малиновском лесничестве Луганской области на площади 120 га.

Ранее сообщалось, что в воскресенье пожар возник на горе Карачун (в Донецкой области), горела лесная подстилка. Пожар, который удалось погасить к вечеру, уничтожил 4 га смешанного леса. По данным ГСЧС, сложность ликвидации пожара заключалась в наличии мин на этой территории - по периметру леса установлены таблички "Мины".