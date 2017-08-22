События

10:13 22.08.2017

МИД выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших при землетрясении

Украинское консульство в Неаполе (Италия) выясняет, есть ли среди пострадавших при землетрясении на острове Искья, расположенном в Неаполитанском заливе, граждане Украины.

"Консул в Неаполе: детали о пострадавших во время землетрясения уточняем. Экстренная связь +39 366 102 25 85", - говорится в официальном аккаунте Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Ранее сообщалось, что на острове, расположенном в Неаполитанском заливе, произошло землетрясение магнитудой 4 на глубине в примерно 5 км. Власти эвакуировали один отель и часть здания местной больницы. Десятки домов разрушены, многие жители острова провели ночь на улице. Для туристов ночью было открыто паромное сообщение с материком, чтобы желающие могли покинуть остров досрочно.

Позже стало известно, что не менее двух человек погибли в результате землетрясения на итальянском острове Искья. Погибшие - женщины. Кроме того, власти получили информацию о 39 пострадавших.

Пожарным и спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов обрушившихся домов пятерых человек, в том числе - семимесячного ребенка. В настоящее время спасатели стремятся помочь его братьям, которые также оказались заблокированы под завалами. Им - восемь и 11 лет.

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Интерфакс-Украина
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