События

08:36 22.08.2017

В центре Киева частично ограничат движение в связи с репетициями и празднованием Дня Независимости – КГГА

По 28 августа в центре Киева будет частично ограничено движение в связи с проведением репетиций и мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

До завершения мероприятий, с 22 августа, будет перекрыто движение по улицам Крещатик, Грушевского, Европейской площади, Петровская алея, Парковая дорога, Владимирский спуск, Трехсвятительская, Михайловская. Костельная, Майдан Независимости, Бориса Гринченка, алея Героев Небесной Сотни, Городецкого, Заньковецкой, площадь И.Франка, Ольгинская, Институтская, Прорезная.

"Кроме того, с 21:00 21 августа по 6:00 28 августа движение на ул. Крещатик (на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади) и частично на Европейской площади ограничат в месте проведения демонстрационного показа вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

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