Боевики за сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО: 1 военнослужащий ранен, 1 – погиб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 30 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 1 украинский военнослужащий погиб и 1 – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО минувшие сутки завершилась определенным обострением обстановки. После 18 часов российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций, используя, в основном, минометы и гранатометы", - отмечают в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону из минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия, Зайцево – из вооружения БМП и гранатометов, шахту Бутовка – из минометов.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское и Новотошковское из минометов калибра 120 мм, Новоалександровку и Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.

На Приморском направлении боевики дважды обстреляли окрестности Водяного и единожды – Широкино из минометов калибра 82 мм.