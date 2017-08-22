События

07:17 22.08.2017

Боевики за сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО: 1 военнослужащий ранен, 1 – погиб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 30 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 1 украинский военнослужащий погиб и 1 – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО минувшие сутки завершилась определенным обострением обстановки. После 18 часов российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций, используя, в основном, минометы и гранатометы", - отмечают в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевскую промзону из минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия, Зайцево – из вооружения БМП и гранатометов, шахту Бутовка – из минометов.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское и Новотошковское из минометов калибра 120 мм, Новоалександровку и Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.

На Приморском направлении боевики дважды обстреляли окрестности Водяного и единожды – Широкино из минометов калибра 82 мм.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко назначил Александра Куця начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях – указ

Порошенко назначил Александра Куця начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Боевики в зоне АТО в понедельник 13 раз нарушили "режим тишины", активность НВФ уменьшилась

СБУ в Харьковской области перекрыла канал поставок в РФ агрегатов для военно-транспортной авиации

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения нардепу Добкину

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр обороны США обсудил в Аммане с королем Иордании совместную борьбу с ИГ

На День Независимости киевское метро изменит режим работы

Датская полиция обнаружила тело шведской журналистки Ким Валл

Боевики обстреляли школу и жилые дома в Марьинке – Украинская сторона СЦКК

Эстонию с официальным визитом посетит президент Германии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Адаптеры и переходники
РЕКЛАМА