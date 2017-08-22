На День Независимости киевское метро изменит режим работы

24 августа ряд станций киевского метрополитена будут работать в ограниченном режиме, сообщает пресс-служба метро.

В частности, станция "Майдан Независимости" и выход на ул.Институтскую со станции "Крещатик" будут закрыты до окончания праздничных мероприятий. Пересадка и другие выходы с "Крещатика" будут работать без изменений.

"В этот же день на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) – "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход из 18.45 до 19.45. В это же время на вход будет закрыта станция "Площадь Льва Толстого", а на выход – "Дворец спорта", - отмечают в сообщении на официальной странице метрополитена в Фейсбук.