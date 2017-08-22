События

03:09 22.08.2017

Боевики обстреляли школу и жилые дома в Марьинке – Украинская сторона СЦКК

Боевики незаконных вооруженных формирований ОРДО в воскресенье обстреляли жилые кварталы Марьинки, в результате чего пострадали жилые дома и школа, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Вследствие попадания выстрела РПГ-7 и его разрыва в воздухе повреждены две хозяйственные постройки по улице Героев Чернобыля. В зданиях осколками посечены стены, повреждены крыши. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет. А около 21.00 в результате попадания выстрела калибра 12,7 мм повреждены стекла окон здания школы №2 по улице Дружбы", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

В сообщении отмечают, что боевики, ставя своими обстрелами под угрозу здоровье и жизнь мирного населения, пренебрегают нормами международного гуманитарного права.

"Для руководства ОРДО, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей, к сожалению, давно стали нормой", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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