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02:00 22.08.2017

Эстонию с официальным визитом посетит президент Германии

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник прибудет в Эстонию с официальным визитом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского МИД.

По данным ведомства, Ф.-В.Штайнмайер встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) и премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas).

"Целью визита является углубление хороших двусторонних отношений и обсуждение актуальных тем Европейского союза, а также ситуации с безопасностью в Европе", - отметили в МИД.

На встречах будут рассмотрены эстонско-германские отношения, председательство Эстонии в ЕС во второй половине нынешнего года, вопросы миграционного кризиса и восточного партнерства.

Президенты Эстонии и Германии выступят на совместной пресс-конференции.

Кроме того, Ф.-В.Штайнмайер возложит венок к подножью памятника Освободительной войне и выступит с лекцией в Академии наук Эстонии.

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