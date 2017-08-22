События

00:42 22.08.2017

В Хьюстоне задержан мужчина, пытавшийся взорвать памятник героям времен Конфедерации

В парке города Хьюстон (штат Техас) арестован мужчина за попытку установления взрывчатки у памятника героям Конфедеративных Штатов Америки, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Информация о личности задержанного не разглашается.

Ранее в понедельник сообщалось, что декан Университета Техаса Грег Фенвс распорядился демонтировать памятники военнослужащим армии Конфедерации времен Гражданской войны в США (1861-1865 гг.) с территории учебного заведения.

На прошлой неделе в США снесли несколько памятников конфедератам - 15 августа бронзовый памятник солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны в США снесли в городе Дареме (штат Северная Каролина), еще два памятника демонтировали в Балтиморе (штат Мэриленд).

В последние дни ряд южных штатов США охватила волна борьбы с наследием конфедератов - сторонников Конфедеративных Штатов Америки периода гражданской войны в Северной Америке (1861-1865 гг.).

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