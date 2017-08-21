Порошенко назначил Виктора Крыжановского спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию

Президент Украины Петр Порошенко назначил Виктора Крыжановского специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Соответствующий указ президента Украины №229/2017 от 21 августа 2017 года обнародован в понедельник на сайте главы Украинского государства.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 16 сентября 2005 года №1279 "О Специальном представителе Украины по вопросам приднестровского урегулирования" (с изменениями, внесенными указами от 30 марта 2006 года № 267, от 9 августа 2008 года № 699, от 6 июля 2010 года № 759, от 16 сентября 2010 года № 905 и от 4 апреля 2014 № 375) назначить Крыжановского Виктора Владимировича специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - сказано в указе.