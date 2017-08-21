События

20:55 21.08.2017

Порошенко назначил Александра Куця начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях – указ

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте указа №227/2017, обнародованного в понедельник вечером на сайте главы государства.

Ранее А.Куць занимал должность начальника ГУ СБУ в Донецкой области.

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Порошенко назначил Александра Куця начальником ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

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Интерфакс-Украина
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