В тушении лесного пожара под Харьковом задействован вертолет

На территории Задонецкого лесничества в Змиевском районе Харьковской области начался пожара на площади около 3 га, на месте происшествия работает пожарный вертолет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщении о возгорании поступило в дежурную часть в 17:30 понедельника.

"К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС в количестве 10-ти отделений на автоцистернах, 3 автоцистерны лесхоза, 3 трактора, пожарный модуль (лесхоза) и мобильно-оперативная группа Главного управления. Кроме того, на месте происшествия работает пожарный вертолет", - говорится в сообщении.

Всего на месте происшествия задействовано 10 единиц техники ГСЧС, 3 единицы техники лесхоза, 3 трактора; а также 60 человек личного состава от ГСЧС и 40 работников лесхоза.

Ориентировочная площадь лесного пожара составляет 3 га.