События

18:35 21.08.2017

Боевики в зоне АТО в понедельник 13 раз нарушили "режим тишины", активность НВФ уменьшилась

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в зоне АТО с начала понедельника по состоянию на 18:00 13 раз нарушили режим перемирия, сообщили в штабе АТО.

"В течение сегодняшнего дня активность российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась. После вчерашних обстрелов с использованием тяжелого вооружения боевики перешли в основном на гранатометы и стрелковое оружие", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим перемирия", - отмечается в сводке.

На донецком направлении, по информации штаба, под огонь боевиков попали позиции украинской армии вблизи шахты Бутовка, Авдеевки, а в ходе обстрела из вооружения БМП и гранатометов украинских укреплений вблизи Зайцево, под огнем очередной раз оказались дома мирных жителей.

"На данный момент враг только один раз использовал минометы. Около 5 утра бандиты выпустили 9 мин калибра 120 и 82 миллиметра вблизи Троицкого на Луганском направлении", - сказано в сводке пресс-центра штаба.

На мариупольском направлении количество обстрелов в понедельник также уменьшилось. "Здесь бандиты открывали огонь по нашим позициям на подступах к Богдановке и Марьинке.

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