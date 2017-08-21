События

18:29 21.08.2017

Испанские СМИ сообщают противоречивую информацию о задержании предполагаемого исполнителя

Автономная полиция Каталонии в понедельник сообщила о задержании Юнеса Абуякуба, который считается исполнителем теракта в Барселоне, информирует сайт испанской газеты "Вангуардиа".

Детали задержания пока неизвестны.

Тем временем, испанское издание "Паис" сообщает со ссылкой на источники в антитеррористической службе, что человек, "похожий на Ю.Абуякуба", подозреваемый в осуществлении теракта был убит". "При нем обнаружен пояс смертника", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает расследование, отмечает газета.

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