Испанские СМИ сообщают противоречивую информацию о задержании предполагаемого исполнителя

Автономная полиция Каталонии в понедельник сообщила о задержании Юнеса Абуякуба, который считается исполнителем теракта в Барселоне, информирует сайт испанской газеты "Вангуардиа".

Детали задержания пока неизвестны.

Тем временем, испанское издание "Паис" сообщает со ссылкой на источники в антитеррористической службе, что человек, "похожий на Ю.Абуякуба", подозреваемый в осуществлении теракта был убит". "При нем обнаружен пояс смертника", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает расследование, отмечает газета.