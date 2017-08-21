Выполнено более половины работ по ликвидации пожара на терриконе "Львовской угольной компании"

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявляет, что работы по ликвидации пожара на терриконе "Львовской угольной компании", расположенном в Сокольском районе Львовской области, наполовину завершены.

"Более половины работ по тушению крупнейшего во Львовской области террикона уже выполнены. Благодаря правильности выполнения работ - складирование и формирование террикона - исключены новые возгорания породного отвала", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера в понедельник.

По словам В.Кистиона, в феврале 2017 года правительство выделило около 12 млн грн на безотлагательное тушение террикона, что позволило Львовской областной государственной администрации в мае начать работы по ликвидации возгорания внутри склона и полного тушения породного отвала.

"На конец августа выполнено более половины работ. Используют европейские подходы, которые замедляют тление горючих ископаемых. Нам удалось предотвратить экологическую катастрофу, которую создавали многие годы, нарушая технологию формирования террикона", - цитирует слова В.Кистиона его пресс-служба.

Как сообщалось, 27 сентября 2016 года и 8 февраля 2017 года Кабмин выделял 12 млн грн и 15 млн грн на ликвидацию пожара на терриконе "Львовской угольной компании".