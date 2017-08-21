Главред одной из газет Луганской области приговорен к условному сроку за антиукраинские призывы

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил главного редактора местной газеты к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года за размещение заметок антиукраинского характера и распространение сепаратистских материалов.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокураты Украины, расследованием установлено, что в мае 2014 редактор одного получил указание от так называемых "организаторов референдума" в поддержку "ЛНР" по размещению заметок антиукраинского характера и публичных призывов к совершению действий с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины в газете "Известия Новоайдарщины".

"Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в умышленном распространении сепаратистских материалов, искренне раскаялся, активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - сказано в сообщении.

Приговором Новоайдарского райсуда Луганской области главный редактор признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорен к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на 2 года.