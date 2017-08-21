События

16:42 21.08.2017

Около 40га хвойного леса горит в лесничестве под Павлоградом

В понедельник около 15.00 вблизи г.Павлоград на территории Павлоградского лесного хозяйства (урочище Павлоградские Пески) произошло возгорание хвойного леса на площади около 40 га (из них 10 га верховой), сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В информации говорится, что к тушению пожара привлечены 171 человек и 14 единиц пожарной и специальной техники, в том числе от ГСЧС 64 человека личного состава и 12ед. техники, включая самолет АН-32П, от лесного хозяйства - 7 человек и 2ед. техники, а также 100 человек местного населения.

Вместе с тем, отмечают спасатели, тушение пожара осложняется порывами ветра.

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