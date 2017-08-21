Сотрудники ГФС проводят обыски на 27 государственных спиртзаводах

Обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов проводят 260 сотрудников налоговой милиции, написал на своей странице в соцсети Facebook первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в понедельник.

"Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружено и изъято тысячу тонн неучтенного спирта. И это только несколько заводов. Работаем дальше", - написал он.

В частности, по словам С.Билана, обыски проводятся на спиртзаводах, которые не входят в состав ГП "Укрспирт", а являются самостоятельными госпредприятиями.

Отмечается, что следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

Первый замглавы ГФС отметил, что решение о проведении обысков было принято после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов. К тому же, факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации.

Обыски проводятся на основании постановления суда в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Как сообщалось, 16 августа более 300 сотрудников налоговой милиции проводили обыски на заводах-производителях алкоголя в 15 областях.

Обыски проводились по результатам анализа криминогенной ситуации в сфере производства и оборота алкогольных напитков и с целью проверки имеющейся информации о неучтенном изготовлении данной продукции на легальных заводах.

В конце июля 2017 года по итогам обысков 41 спиртзавода в 14 областях страны было изъято и впоследствии судом наложен арест на 864,5 тыс. литров спирта и спиртосодержащей продукции почти на 180 млн грн.