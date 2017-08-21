События

16:20 21.08.2017

Пожар на горе Карачун уничтожил 4 га леса, бороться с огнем мешали мины

В Донецкой области уже четвертую неделю действует самый высокий режим пожарной опасности (5 класс), в воскресенье пожар возник на горе Карачун, к ночи огонь удалось погасить, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Четвертую неделю в Донецкой области действует объявленный ГСЧС высокий режим пожарной опасности – пятый. (…) На горе Карачун утром в воскресенье занялась лесная подстилка на площади полтора гектара", - написал П.Жебривский на странице в Фейсбуке в понедельник.

По данным ГСЧС, сложность ликвидации пожара заключалась в наличии мин на этой территории - по периметру леса установлены таблички "Мины". Кроме того, находившиеся на месте происшествия представители организации по гуманитарному разминированию "The HALO Trust" подтвердили наличие взрывоопасных предметов на территории леса.

Подразделения ГСЧС на безопасном расстоянии осуществляли дежурство на месте происшествия, чтобы не допустить распространения пожара. Лишь к ночи огонь удалось погасить.

"Пожар уничтожил 4 га смешанного леса (полгектара верхового и три с половиной - низового). На площади 4,5 га выгорела сухая трава", - сообщил П.Жебривский.

Он поручил всем руководителям на местах обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и усилить бдительность, так как значительное количество пожаров происходит вследствие поджогов.

Всего с начала года в экосистемах Донецкой области возникло 82 пожара на площади 342,91 га (в 2016 году - 387 пожаров на площади 598,3 га). В целом по области с начала года зафиксировано 3147 пожаров, в 2016 году этот показатель составлял 2683.

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