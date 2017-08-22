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12:00 22.08.2017

Трансляция пресс-конференции на тему "Грабительские тарифы ЖКХ: как КГГА обирает киевлян"

Во вторник, 22 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Грабительские тарифы ЖКХ: как КГГА обирает киевлян". Участники: председатель правления Центра защиты прав общины Голосеево Арсений Пушкаренко; заместитель председателя общественной организации "Важливий кожен" Юрий Головатый (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (093) 198-89-08.

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