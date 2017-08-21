События

16:00 21.08.2017

С начала года в Донецкой области 156 боевиков задержаны, 26 объявлены в розыск

С начала 2017 года полицейские Донецкой области разоблачили 182 боевика, из них 156 - задержаны, еще 26 - установлены и объявлены в розыск, по закону они извещены о подозрении заочно, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области в понедельник.

"Лишь за минувшую неделю объявлено о подозрении 4 участникам НВФ. Среди них - мужчина, который воевал в 5 бандформированиях "ДНР", наемник из "Оплота" и "охранник" захваченного здания СБУ, где держали пленных", - сообщается на странице облуправления полиции в соцсети Facebook.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), боевикам угрожает до 8 лет лишение свободы.

В полиции также отмечают, что данные о разыскиваемых сотрудниках всех звеньев террористической организации собраны на сайте "Стоптероризм". "В результате сотрудничества с небезразличными гражданами, в том числе и с оккупированной территории, лишь за последние 2 месяца полицейские добавили на сайт более 250 лиц - бойцов военизированных формирований и сотрудников вневедомственной охраны "ДНР". Кроме того, при помощи кнопки "Вернись домой" участники НВФ могут сообщить о своем желании сдаться дистанционно", - говорится в сообщении.

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