Матиос возлагает вину за "илловайскую трагедию" исключительно на РФ

В деле об "Иловайском котле" нет оснований для предъявления обвинений гражданам Украины, вся вина за трагедию лежит на России, заявляет главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Я готов пригласить любых специалистов права, пусть проведут ревизию наших следственных действий. По этим следственными действиями - могу положить руку на Библию - оснований для предъявления подозрения гражданам Украины в тех последствиях, которые наступили после прямого вторжения Российской Федерации, нет", - сказал А.Матиос в интервью изданию Цензор.нет.

Он напомнил, что 24 августа 2014 года силы АТО после значительных потерь в результате обстрела российских военных покидали г.Иловайск.

"В случае оставления подразделений на прежних позициях они были бы уничтожены артиллерийским огнем противника с территории Российской Федерации. Имело место критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями Вооруженных сил РФ и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", составлявшее: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24. Это документально подтвержденные данные, полученные следствием в СБУ, разведывательных органов и объединенного штаба АТО", - подчеркнул А.Матиос.

Военный прокурор напомнил, что в результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных сил РФ и их марша в направлении Иловайска батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", "Донбасс "и силы сектора "Б" попали в окружение сил врага, которые значительно превосходили по численности.

В то же время группировка Вооруженных сил РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп; не менее 45 тыс 100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР) 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолета; 137 вертолетов.

При этом А.Матиос подчеркнул, что ВСУ реально в то время не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы.

"При таких обстоятельствах и учитывая предоставленные выше российским военным командованием во время многочисленных переговоров, как на уровне генеральных штабов, так и на уровне боевых подразделений, гарантии безопасного выхода из окружения, генерал Хомчак (сейчас начальник штаба – первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак - ИФ) принял, я считаю, единственное правильное в тех условиях решение во избежание многочисленных жертв украинских воинов - выходить предоставленными русскими маршрутами под их гарантии", - сказал он.

Вместе с тем, главный военный прокурор подчеркнул, что противник нарушил договорённости и требования международного законодательства и открыл огонь из тяжелого вооружения по колоннам украинских военных.

"Причинно-следственная связь гибели военных - действия россиян. Это доказано экспертизой", - сказал А.Матиос.

Как известно, официальный Киев передал результаты расследования "Иловайской трагедии" в Международный уголовный суд.