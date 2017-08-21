На Волыни чиновники закупали оборудование для угольной промышленности на оккупированном Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц, которые по коррупционному механизму закупили на временно оккупированных территориях на востоке Украины оборудование для государственной шахты в Волынской области, сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook.

"Один из руководителей ГП "Дирекция по строительству объектов" вступил в заговор с участниками тендерных торгов на закупку оборудования для волынской шахты. Должностное лицо сформировало конкурсные требования непосредственно под конкретного поставщика, несмотря на то, что оборудование технически не отвечало проекту модернизации шахты… Чиновник, являющийся уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия из т.н."ДНР" оборудование на почти 25 млн грн. Для его адаптации под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено 600 тыс грн из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы также выяснили, что руководство завода-поставщика, который перерегистрирован в Днепропетровской области, предоставило заведомо неправдивые сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, а владельцем предприятия является гражданин РФ.

Одному из глав госпредприятия и руководителю конкурсных торгов в рамках открытого уголовного производства объявлено подозрение в совершении преступления по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.