События

14:20 21.08.2017

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Турции

Граждан Украины нет среди пострадавших в ДТП с участием туристического автобуса в Анталье (Турция), сообщил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время ДТП в Анталье", - говорится в сообщении департамента в Твиттере в понедельник.

По данным местных СМИ автобус перевозил туристов на экскурсию из пятизвездочного отеля. Водитель потерял управление, так как дорога была мокрой после дождя, автобус съехал на обочину и перевернулся на выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер.

В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все они направлены в различные больницы, сообщают СМИ. Водитель также получил легкие травмы.

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Интерфакс-Украина
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