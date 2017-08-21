Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина уже демонстрирует экономический рост, но точка невозврата еще не пройдена.

"Сейчас, наконец-то, после блокирования Россией в связи с оккупацией экономического потенциала Донбасса и Крыма, мы возобновили экономический рост, и уже 5 кварталов подряд страна демонстрирует экономический рост", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки в Кировоградскую область в понедельник.

По словам главы государства, "самое тяжелое уже позади". "Страна выдержала эти испытания, украинский народ с честью продемонстрировал свою способность объединиться, противостоять агрессору и в условиях войны обеспечить эффективное развитие. К сожалению, хочу отметить, что в этом смысле точку невозврата мы еще не прошли", - сказал П.Порошенко.

По его словам, повернуть страну в обратную сторону может как возобновление Россией горячей фазы войны, так и действия политиков-популистов, которые, "дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия".

"Они (популисты – ИФ) способны уничтожить все то, что люди выстрадали на протяжении последних лет, и все делали для того, чтобы криками "всему конец, все пропало" деморализировать украинцев", - сказал П.Порошенко, добавив, что приложит максимум усилий, чтобы не допустить этого сценария.