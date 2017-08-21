События

13:46 21.08.2017

В Житомирской области горит 120 га заповедного леса

Ликвидация возникшего в воскресенье лесного пожара на территории "Полесского природного заповедника" Копыщанского лесничества в Житомирской области продолжается, площадь возгорания составляет 120 га, сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник.

"20 августа около 14:55 на территории "Полесского природного заповедника" в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными ячейками на площади около 120 га (из них 2 га верхового)… По состоянию на 12:00 21 августа площадь пожара на территории заповедника остается в пределах 120 га", - говорится в сообщении.

В настоящее время после воздушной разведки места чрезвычайной ситуации продолжается гашение пожара на отдельных участках в глубине лесного массива.

"Специалисты держат по периметру огонь, чтобы не допустить его распространения за пределы отмеченной площади. В настоящее время ощущаются сильные порывы ветра северо-западного направления, это пока что не дает возможности пожарной авиации подняться в воздух. Расстояние до границы с Республикой Беларусь остается в пределах 1,5 км", - говорится в сообщении.

К гашению пожара накануне была привлечена пожарная авиация ГСЧС из г.Нежин Черниговской области (вертолет Ми- 8 с водосливным устройством и 2 пожарных самолета АН-32П), которые сбросили в эпицентр пожара 38 тонн воды. Всего на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены силы общей численностью 218 человек и 40 единиц техники.

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