Сообщение о минировании Киевского апелляционного хозсуда оказалось ложным

Информация о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда (КАХС) в Киеве не подтвердилась, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"После тщательной проверки административного здания опасные предметы найдены не были", - сообщается на официальном сайте столичной полиции в понедельник.

Правоохранители сообщают, что информация о минировании помещения суда по ул.Шолуденко в Киеве поступила им около 9:05.

"По указанному адресу сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Правоохранители и спасатели эвакуировали 97 сотрудников и посетителей суда. Полицейские провели тщательную проверку здания суда и прилегающей к нему территории. Никаких опасных предметов не нашли", - говорится в сообщении.

Событие было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.