События

13:09 21.08.2017

Консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в ДТП в Турции

Консульство Украины в Турции проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших в ДТП с участием туристического автобуса в Анталье (Турция), сообщил представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консул Украины проверяет, нет ли среди пострадавших в ДТП в Турции граждан Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По данным местных СМИ автобус перевозил туристов на экскурсию из пятизвездочного отеля. Водитель потерял управление, так как дорога была мокрой после дождя, автобус съехал на обочину и перевернулся на выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер.

В ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все они направлены в различные больницы, сообщают СМИ. Водитель также получил легкие травмы.

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