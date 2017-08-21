Луценко намерен обсудить с премьером вопрос обновления силовых структур пенитенциарной системы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о необходимости полного обновления силовых структур пенитенциарной системы и намерен поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник.

"Буду добиваться конкурса на все админдолжности и полного обновления силовых структур Пенитенциарки. Сегодня встреча с премьером", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке, отвечая на комментарии относительно ситуации в Одесском СИЗО и реформирования пенитенциарной системы Министерством юстиции.

Кроме того, на вопрос пользователя Фейсбука о том, кому жаловаться на прокуроров, занимающихся рэкетом, Ю.Луценко ответил: "Мне лично. Или в Генинспекцию, созданную с нуля на открытом конкурсе".

Как сообщалось, вечером 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве - им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Кроме того, следователи прокуратуры Одесской области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

На время расследования от своей должности отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском СИЗО, в ходе которой выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися там людьми.

По результатам проверки начато уголовное производство по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.