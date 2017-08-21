События

12:55 21.08.2017

СБУ прекратила поставки через частную фирму из РФ в Украину некачественных комплектующих для протезов бойцам АТО

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики Службы безопасности Украины и прокуратуры перекрыли канал поставок из России некачественных, опасных для здоровья комплектующих для протезирования, в том числе для бойцов антитеррористической операции.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Инициированная украинской спецслужбой проверка установила, что завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества.

Дельцы реализовывали комплектующие нескольким государственным структурам, специализирующимся на изготовлении протезов. По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать угрозу здоровью пациентов, большинство из которых - участники АТО.

Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов, изготовленных из некачественных комплектующих. Оперативники СБУ также обнаружили черновые записи руководителя и главного бухгалтера, выписки из банковских счетов и другие документальные материалы, доказывающие сознательную закупку и реализацию несоответствующей продукции для протезирования.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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