События

11:47 21.08.2017

В Киеве в воскресенье обнаружены еще двое погибших на воде

Тела двух утопленников достали спасатели из водоемов в Киеве в воскресенье, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, в 7:24 20 августа в столичную Службу спасения поступило сообщение о том, что в р.Днепр неподалеку от парка Дружбы народов находится тело человека. "С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины 1978 г.р.и передали его сотрудникам медицинской службы. Тело находилось на расстоянии 10 м от берега и на глубине 3 м.", - говорится в сообщении.

Второй вызов поступил в тот же день в 17:19. На озере "Березка" в Днепровском районе столицы спасатели выявили в 40 м от берега и на глубине 3 м тело мужчины, которое также было передано сотрудникам медицинской службы.

Теперь причинами трагедий занимаются правоохранительные органы.

Всего с начала года на водных объектах Киева погиб 41 человек, из них 1 ребенок, спасены 67 человек, из них 2 ребенка, рассказали в ГСЧС.

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