События

11:30 21.08.2017

Визит министра обороны США в Киев станет мощным сигналом о продолжении поддержки Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак признателен министру обороны США Джеймсу Мэттису за предстоящий визит в Киев по случаю 26-й годовщины независимости Украины и усматривает в этом "мощный сигнал" продолжения поддержки США.

"Украинская сторона высоко ценит прибытие делегации США во главе с министром обороны США по случаю празднования 26-й годовщины независимости Украины. Участие в торжествах - чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.

Глава Минобороны отметил, что США – главный стратегический партнер для Украины во политическом, военном и экономическом измерениях.

"Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации с безопасностью в Европе и в мире", - подчеркнул С.Полторак.

Как известно, министр обороны США Дж.Мэттис 23-24 августа посетит Киев, где намерен, в частности, встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны С.Полтораком.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Встреча Суркова и Волкера пройдет в Минске в закрытом для прессы режиме

Произведена модернизация танков Т-72А для украинской армии

Силы АТО линию разграничения не пересекают

По делу "Приватбанка" есть высокая опасность нанесения государству крупных убытков – Сытник

Сытник рассчитывает на решение вопроса создания антикоррупционных судов осенью

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве в воскресенье обнаружены еще двое погибших на воде

В Украине проходит месячник "Внимание! Дети на дороге!"

Российские военные и жители Макеевки устроили драку из-за спиртного, 6 человек в больнице

Суд арестовал охранника бизнесмена Дыминского после смертельного ДТП на Львовщине

Киевский апелляционный хозяйственный суд временно не работает из-за проверки сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА