События

11:07 21.08.2017

В Украине проходит месячник "Внимание! Дети на дороге!"

Профилактические мероприятия, призванные обеспечить безопасность детей на дороге и помочь юным пешеходам адаптироваться к интенсивному дорожному движению после каникул, проходят в Украине с 20 августа по 20 сентября.

Как сообщает департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины, в рамках акции "Внимание! Дети на дороге!" сотрудники полиции обсудят состояние безопасности и проблемные вопросы с педагогами, с органами образования разработают совместные планы по улучшению ситуации и обучению детей дорожным правилам.

В начале учебного года в каждой школе пройдут тематические уроки и тренинги "Знаю, умею, спасу", в ходе которых медики научат детей основам оказания домедицинской помощи.

Кроме того, сотрудники полиции проведут обследование участков, прилегающих к территориям детских и учебных заведений и по которым проходят маршруты движения школьных автобусов для подготовки улично-дорожной сети к новому учебному году, вместе с другими организациями проверят техническое состояние транспортных средств, задействованных для регулярной перевозки учеников в школы.

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Интерфакс-Украина
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