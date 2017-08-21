События

10:46 21.08.2017

Российские военные и жители Макеевки устроили драку из-за спиртного, 6 человек в больнице

Российские военнослужащие в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжают совершать правонарушения в отношении местных жителей, особенно в состоянии алкогольного опьянения, констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщается на странице ГУР в Фейсбуке в понедельник, группа военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка, Донецкая обл.) после чрезмерного употребления алкогольных напитков спровоцировала драку с местными жителями, которые отказались угощать военных спиртным. Шестерых участников драки (в том числе четырех военнослужащих) с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения города.

В г.Горловка (Донецкая обл.) местные жители устроили "самосуд" над военнослужащим 3 отдельной мотострелковой бригады, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием. В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Еще один случай произошел в г.Новоазовск(Донецкая обл.), где двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, находясь в нетрезвом состоянии, ограбили квартиру местной жительницы.

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