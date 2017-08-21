События

10:11 21.08.2017

Суд арестовал охранника бизнесмена Дыминского после смертельного ДТП на Львовщине

Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте на 2 месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена Петра Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, передает "5 канал".

ДТП произошло 18 августа на автодороге Львов - Краковец вблизи села Ямельня Яворивского района Львовской области. По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz S 65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra.

"Как установили правоохранители, водитель автомобиля Mercedes-Benz S 65, 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении полиции.

Родственник погибшей Степан Мацевко на своей странице в Фейсбуке сообщил об этой трагедии. При этом он утверждает, что за рулем автомобиля Mercedes находился бизнесмен П.Дыминский, а его сопровождал внедорожник Lexus. По его словам, П.Дыминский пересел в Lexus и скрылся с места происшествия, а охранник утверждает, что он был за рулем Mercedes.

По информации СМИ, вину в ДТП взял на себя охранник П.Дыминского Андрей Борщ, который, как правило, ездит в кортеже в авто охраны бизнесмена.

П.Дыминский, 1954 г.р. – почетный президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZІК, народный депутат Украины IV созыва.

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