События

10:08 21.08.2017

Киевский апелляционный хозяйственный суд временно не работает из-за проверки сообщения о минировании

Киевский апелляционный хозяйственный суд (КАХС) в понедельник утром временно прекратил работу в связи с сообщением о минировании и проверкой этой информации со стороны правоохранителей.

"В связи с сообщением о минировании помещения КАХС работа суда временно приостановлена на время проведения оперативных мероприятий сотрудниками Национальной полиции", - сообщается на странице суда в Фейсбуке в понедельник.

В полиции Киева подтвердили эту информацию, сообщив, что на месте работают взрывотехники и другие службы.

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Интерфакс-Украина
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