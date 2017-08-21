Киевский апелляционный хозяйственный суд временно не работает из-за проверки сообщения о минировании

Киевский апелляционный хозяйственный суд (КАХС) в понедельник утром временно прекратил работу в связи с сообщением о минировании и проверкой этой информации со стороны правоохранителей.

"В связи с сообщением о минировании помещения КАХС работа суда временно приостановлена на время проведения оперативных мероприятий сотрудниками Национальной полиции", - сообщается на странице суда в Фейсбуке в понедельник.

В полиции Киева подтвердили эту информацию, сообщив, что на месте работают взрывотехники и другие службы.