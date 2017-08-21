Произведена модернизация танков Т-72А для украинской армии

В Украине произведена модернизация танков Т-72А, также до конца года планируется закупить боевые машины "Оплот", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. Во время модернизации ГП "Киевский бронетанковый завод" максимально учел опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Украинская армия становится сильнее с каждым днем", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля приняла закон об изменениях в госбюджет-2017, предусматривающий дофинансирование оборонных потребностей государства. Закон был подписан главой государства 1 августа. По данным пресс-службы ВР, согласно закону, расходы общего фонда госбюджета на финансирование неотложных потребностей сектора безопасности и обороны, включая проведение АТО, увеличены почти на 6 млрд грн.

Закрепленное указом президента №183/2017 от 11 июля решение СНБО от 10 июля о дофинансировании сектора безопасности и обороны в 2017 году предусматривает дофинансирование Минобороны в объеме около 5 млрд грн, в том числе около 1 млрд грн - по линии общего фонда, и 4 млрд грн – по линии спецфонда за счет средств спецконфиската, которое планируется направить в том числе, на мероприятия ГОЗ. В частности: на закупку вооружения и военной техники предусмотрено 1 млрд грн, на закупку и производство боеприпасов – 1,4 млрд грн, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения - 300 млн грн, на закупку танков БМ "Оплот" - 300 млн грн.