События

20:57 20.08.2017

Не менее 700 человек стали жертвами наводнений в Южной Азии

По меньшей мере 700 человек погибли в Индии, Бангладеш и Непале в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, сообщает сайт британского издания "Дейли мэйл".

При этом за минувшую ночь поступила информация о гибели 100 жителей Индии и Бангладеш.

Более 1 млн человек в регионе были вынуждены покинуть свои дома из-за ненастья. Так, в настоящий момент во временных убежищах находятся примерно 400 тыс. жителей индийского штата Бихар и более 450 тыс. жителей штата Ассам.

Наводнения также нанесли ущерб автомобильным дорогам и железнодорожным трассам в регионе.

В Непале число жертв стихии достигло 135 человек, а еще 30 человек числятся пропавшими без вести.

Всего стихийное бедствие затронуло до 20% из 28-миллионного населения Непала. Согласно оценкам ООН, речь идет о самых сильных наводнениях в Непале за последние 10 лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Силы АТО линию разграничения не пересекают

По делу "Приватбанка" есть высокая опасность нанесения государству крупных убытков – Сытник

Сытник рассчитывает на решение вопроса создания антикоррупционных судов осенью

Сытник заявляет о саботаже дел НАБУ и САП судами

В Минобороны подтверждают ранение военного в зоне АТО в субботу

ПОСЛЕДНЕЕ

На Закарпатье полиция обнаружила нелегальные газовые заправки в отдаленных селах

На восточной окраине Киева горит 4 га травы

В Бельгии автомобиль врезался в группу людей

В Грузии загорелся лес в Боржоми-Харагаульском национальном парке

В Волновахе на автовокзале задержан бывший боевик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog869.html
РЕКЛАМА