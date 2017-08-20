Не менее 700 человек стали жертвами наводнений в Южной Азии

По меньшей мере 700 человек погибли в Индии, Бангладеш и Непале в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, сообщает сайт британского издания "Дейли мэйл".

При этом за минувшую ночь поступила информация о гибели 100 жителей Индии и Бангладеш.

Более 1 млн человек в регионе были вынуждены покинуть свои дома из-за ненастья. Так, в настоящий момент во временных убежищах находятся примерно 400 тыс. жителей индийского штата Бихар и более 450 тыс. жителей штата Ассам.

Наводнения также нанесли ущерб автомобильным дорогам и железнодорожным трассам в регионе.

В Непале число жертв стихии достигло 135 человек, а еще 30 человек числятся пропавшими без вести.

Всего стихийное бедствие затронуло до 20% из 28-миллионного населения Непала. Согласно оценкам ООН, речь идет о самых сильных наводнениях в Непале за последние 10 лет.