События

20:56 20.08.2017

На восточной окраине Киева горит 4 га травы

В Киеве продолжается локализация возгорания травяного настила на территории около 4 га, возникшего на открытой территории по Броварскому проспекту в Деснянском районе столицы.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:34.

К месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. На месте события задействовано 47 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники.

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Интерфакс-Украина
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