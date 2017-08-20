На восточной окраине Киева горит 4 га травы

В Киеве продолжается локализация возгорания травяного настила на территории около 4 га, возникшего на открытой территории по Броварскому проспекту в Деснянском районе столицы.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:34.

К месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. На месте события задействовано 47 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники.