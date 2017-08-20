В Грузии загорелся лес в Боржоми-Харагаульском национальном парке

На территории Боржоми-Харагаульского национального парка возник сильный пожар, сообщают грузинские СМИ в воскресенье.

Как сообщил телекомпании "Имеди" глава Боржомского муниципалитета Дмитрий Кипиани, горит лесной массив у села Даба в Боржомском ущелье.

"В настоящее время на месте уже мобилизованы пожарно-спасательные бригады, однако техника не может добраться до очага из-за сложного рельефа. К тушению пожара подключен вертолет, который уже приступил к работе и сделал несколько рейсов", - сказал Д.Кипиани.

По его словам, пожар охватил территорию примерно в 1 гектар и из-за жары и сильного ветра быстро распространяется, однако, до населенного пункта около 2 километров и необходимости в эвакуации людей пока нет.

"Если такая потребность возникнет, то все службы готовы к эвакуации населения", - заявил глава муниципалитета.

Село Даба окружено хвойными лесами и находится недалеко от курортного местечка Цагвери, где 26 июля также произошел крупный пожар, когда огонь охватил около 6 гектаров леса.