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17:07 20.08.2017

В Волновахе на автовокзале задержан бывший боевик

Полицейские выявили во время проверки на автовокзале г.Волноваха Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"Сегодня правоохранители для стандартной проверки остановили подозрительного мужчину. Оказалось, что, согласно базам данных полиции, он причастен к терроризму в Донецкой области. Было установлено, что 31-летний житель Волновахского району присоединился к незаконному вооруженному формированию летом в 2015 году по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла сугубо деловая сторона вопроса - зарплата в 50 тысяч рублей. Но на деле получал вдвое меньше", - сообщается на официальном сайте донецкой полиции в воскресенье.

Боевик получил позывной "Рыжий", в течение нескольких месяцев служил в с.Петровка под Донецком, заряжал тяжелое оружие 120-мм снарядами. Стреляли в сторону г.Марьинка.

После гибели его коллег покинул ряды НВФ, выбросил удостоверение и вернулся в родное с.Зачатовка.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Злоумышленнику угрожает наказание в виде лишения свободы на 3-8 лет. Ведется досудебное расследование.

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