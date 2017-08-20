Силы АТО линию разграничения не пересекают

В пресс-центре штаба антитеррористической операции опровергают информацию о продвижении Вооруженных сил Украины вперед и заявляют, что подразделения ВСУ не пересекают линию разграничения сторон.

"В социальных сетях продолжает распространяться неправдивая информация о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются вперед и занимают новые позиции по линии фронта. В частности, недавно появилась информация, что воинские подразделения отдельной механизированной бригады прошли вперед на два километра и закрепились в районе Светлодарской дуги", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook в воскресенье.

"Пресс-центр штаба АТО сообщает, что все подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные Минскими соглашениями. Линию разграничения никто не пересекает", - подчеркивается в сообщении.