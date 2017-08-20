Суммарный залог, назначенных фигурантам дела по хищению средств проекта "Стена", превышает сумму убытков – Сытник

Суммарный размер залогов, назначенных фигурантам дела о растрате средств, выделенных на сооружение проекта "Стена" на российско-украинской границе, превышает сумму нанесенных государству убытков, заявляет директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Немного превышает сумму установленных сейчас убытков", - сказал А.Сытник в интервью "Радио Свобода", опубликованном в воскресенье, комментируя суммарный размер залога в 25,5 млн грн.

"Детективы, прокуроры исследовали участки так называемой этой стены… путем сопоставления того, что фактически выполнено, и того, что написано в актах выполнения работ. Очень большая часть работ не подтвердилась. Соответственно, в отношении тех лиц, по которым уже были собраны доказательства, было проведено задержание и объявлено подозрение", - рассказал он.

По словам директора НАБУ, задержанным были избраны "разные меры пресечения, в основном аресты с правом залога".

"Но я думаю, что это не последние подозрения по этому делу. Поскольку мы еще не все участки этой стены доследовали", - рассказал А.Сытник.

Как сообщалось, 9 августа детективы НАБУ уведомили о подозрении семерых лиц, задержанных 8 августа в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена").

По данным НАБУ, среди задержанных - служебные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения), ч.2 ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств в особенно больших размерах или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В Бюро уточнили, что уведомили о подозрениях в рамках данного производства начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Украины, старшего офицера Первого отдельного отдела капстроительства Госпогранслужбы, экс-начальникв Первого отдельного отдела капстроительства Госпогранслужбы. Также среди подозреваемых - руководители компаний, планировавших строить "Стену": директор ООО "АЗУ", директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины", директор и основатель ООО "Стройцентр "Витязь". Еще один подозреваемый выполнял роль посредника.