По делу "Приватбанка" есть высокая опасность нанесения государству крупных убытков – Сытник

В деле о возможной растрате средств "ПриватБанка" есть риск нанесения государству крупных убытков в связи с невыполнением двумя бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым взятых на себя обязательств, заявляет директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Дело по "Приватбанку" сейчас фактически на особом контроле. Потому что большая опасность нанесения больших убытков государству. Потому что акционеры банка до сих пор не выполнили своих обязательств - не перекрыли кредитный портфель, который фактически был мертвым, фиктивным. Игорь Коломойский и Боголюбов - два акционера, которые брали на себя эти письменные обязательства. Обязаны были все это сделать до 1 июля и не сделали", - сказал А.Сытник в интервью "Радио Свобода", опубликованном в воскресенье

"Я думаю, что будет решающая стадия этого дела в сентябре месяце, когда сторона защиты будет подавать иски на НАБУ. То есть по этому делу, я думаю, будет наибольшее противостояние", - отметил директор НАБУ.

По его словам, по Национальному банку Украины расследуется достаточно большое количество дел, и дело о возможной растрате средств "ПриватБанка" является одним из них.

"Это дела, связанные с рефинансированием. Это дела, связанные с ликвидацией банков и в дальнейшем выведением средств из этих банков в оффшорные зоны через австрийские банки. Это дела по "Диамантбанку", по "Приватбанку", это одно из последних дел, которое касается как больших банков, так и НБУ, поскольку на предмет причастности к этим преступлениям проверяются и сотрудники НБУ. Поэтому дел достаточно много. Они объемны. И расследование по ним пока продолжается", - рассказал А.Сытник.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В конце июня Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

Как рассказал 4 июля 2017 года действующий глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, ПриватБанк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и при их обслуживании и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру. "Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности", – заявил он.