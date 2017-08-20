Сытник рассчитывает на решение вопроса создания антикоррупционных судов осенью

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник ожидает решения вопроса создания антикоррупционных судов в Украине осенью текущего года и рассчитывает на начало их работы весной 2018 года.

"Посмотрим осенью, как будет происходить. Я считаю, что в действительности осень и будет тем экзаменом для нашей власти на предмет того, есть ли действительно политическая воля… Я неоднократно публично обращался к президенту, в парламент, чтобы осенью принять соответствующее законодательство. Проект, который можно взять за основу и обсуждать в парламенте, он есть, подавался народными депутатами. Если законодательство будет принято, то создать эту институцию и на весну запустить этот суд, который наконец даст какой-то результат по этим делам", - сказал А.Сытник в интервью "Радио Свобода", опубликованном в воскресенье.

Директор НАБУ отмечает, что законодательная инициатива создания Антикоррупционного суда должна исходить от главы государства. "Законопроект должен быть подан президентом. Потому что, в соответствии с изменениями, которые принимались в рамках судебной реформы, законы, которыми создаются суды, подаются президентом. То есть толчок должен быть оттуда. Пока что законопроекта от президента в парламенте нет. Есть законопроект, который был подан депутатами, но он подавался исключительно для того, чтобы начать эту дискуссию", - заявил он.

"С другой стороны, мы видим, что если надо провести какую-то инициативу, которая навредит Бюро - здесь у депутатов есть понимание, они собираются, устанавливают рекорды по явке - когда нужно проголосовать относительно аудитора или какого-то закона. Когда мы говорим об Антикоррупционном суде, то мы такой резвости, такую инициативу не наблюдаем", - отмечает А.Сытник.

Он напомнил, что о необходимости создания антикоррупционного суда заявили все стратегические партнеры Украины – "и американское правительство, и ЕС, и МВФ".

"То есть, сейчас дело за администрацией президента, дело за парламентом, которые, я все же надеюсь, тест на наличие политической воли на борьбу с коррупцией осенью все-таки выдержат… И это будет точкой невозвращения в этой реформе", - подчеркнул директор НАБУ.

"Мы призываем публично все институции принять решение, которое фактически доведет антикоррупционную реформу до конца. Потому что сейчас мы фактически видим, что со всех сторон идет какое-то или прямое противодействие, явное, или кулуарное", - резюмировал А.Сытник.