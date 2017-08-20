Сытник заявляет о саботаже дел НАБУ и САП судами

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет о саботировании судами дел, переданных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

"Полный саботаж со стороны судебных органов. Это действительно огромная проблема. Дела месяцами просто не слушаются в суде", - сказал А.Сытник в интервью "Радио Свобода", опубликованном в воскресенье.

При чем, по его словам, не рассматриваются и "достаточно простые дела, которые просто лежат без решения". Единственный выход из сложившейся ситуации, по словам А.Сытника, - это создание Антикоррупционного суда, который будет рассматривать соответствующие дела.

По словам директора НАБУ, законодательство не предусматривает никакого дедлайна по рассмотрению дел.

"Есть иногда объективные причины, есть субъективные причины. Иногда у судей по 500-600 дел мелких - и гражданских, и уголовных. Еще там, например, дело Онищенко, которое… нужно слушать ежедневно и тогда этот процесс можно завершить за два-три месяца. Если же его слушать раз в два месяца, и при этом адвокаты используют все возможности для того, чтобы затянуть дело, то, конечно, мы и будем иметь такой результат", - отметил А.Сытник.

При этом он отмечает, что приговоров по делам, по которым есть процессуальная борьба между стороной защиты и стороной обвинения, нет. "Приговоры которые есть, то это приговоры, где утверждались в основном соглашения прокуроров. Один из последних, то это по одному из фигурантов дела Онищенко. Лицо было причастно к конвертации денежных средств, которые по схеме выводились из государства, то у него было возмещено 30 млн грн убытков государству. Соответственно прокурорами было принятое решение о подписании соглашения. А дела, где есть борьба процессуальная, к сожалению, затягиваются", - отметил А.Сытник.

Он также подчеркнул, что ситуация с судами используется заинтересованными сторонами также и для давления на НАБУ и дискредитации его работы. "Это наибольшее давление, которое мы чувствуем. Детективы, которые работают по 20 часов в сутки, не видят семей, чтобы дать результат, а в дальнейшем дело тормозится, то детективы теряют определенную мотивацию", - сказал директор Бюро.

А.Сытник убежден, что на судей осуществляется определенное давление в этих вопросах. "Потому что не может судья просто так не прийти на работу, чтобы рассмотреть представление на арест того же Насирова. Значит, кто-то ему сказал не идти на работу, не выполнять норму закона, не рассматривать эти представления", - пояснил он.

"Я уверен, что когда будут 2-3 приговора по этим делам, которые мы обсуждаем - ситуация кардинально изменится", - резюмировал А.Сытник.